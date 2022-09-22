Уфа, , 12:24 — REGNUM Пятерых жителей башкирского города Стерлитамака заподозрили в совершении мошенничества в сфере автострахования. Об этом 22 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, организатор противоправной деятельности разработал схему для незаконного получения страховых выплат.

«Для постановочных аварий подбирались безлюдные места. Столкновения фиксировались видеорегистратором одного из участников криминального бизнеса, который затем выступал в роли случайного свидетеля», — сообщила Волк.

Она также добавила, что фигуранты уголовного дела обращались в страховые компании и получали компенсационные выплаты.

«Деньги передавали организатору схемы, а взамен получали самый дешевый косметический ремонт своей машины и вознаграждение в сумме от пяти до 15 тысяч рублей. Предварительно установлено, что таким образом было устроено как минимум 13 фиктивных ДТП, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что у задержанных было изъято восемь автомашин, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.