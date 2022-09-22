Москва, 22 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Временный пункт дислокации танковой бригады ВСУ и склад боеприпасов поражены ракетами в районе города Северска в ДНР. Об этом сообщает 22 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

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В ведомстве уточнили, что удар высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён по временному пункту дислокации 17-й танковой бригады. Поражён и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады.

«В результате ударов уничтожено более 90 военнослужащих [ВСУ], 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к миномётам», — говорится в сообщении.

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