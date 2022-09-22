Нальчик, , 12:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вновь начались строительные работы на месте нового онкологичесткого диспансера. Почти девять лет стройка была заморожена и только после обращения местных властей к федеральному правительству был одобрен новый проект вместо устаревшего и объект был включен в адресную инвестиционную программу, сообщили в пресс-службе правительства республики.

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В 2022 году Кабардино-Балкарии был выделен первый транш в размере 600 млн рублей, и строительство важного для региона объекта возобновилось. Общая сумма, которая потребуется для реализации проекта, составит 4,5 млрд рублей. Окончанием строительства назван 2025 год. До этого времени будут выполнены работы по частичному демонтажу и возведению корпусов нового медучреждения в соответствии с современными требованиями.

После введения в строй новый онкодиспансер будет оказывать медицинскую помощь в стационаре, где создадут 250 коек, и в поликлинике, способной принять до 100 пациентов в смену.