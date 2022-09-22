Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Историческую площадку Кронштадтского морского завода на острове Котлин выставили на торги, её можно будет приспособить под склад, гостиницу или ресторан. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Кронштадтский морской завод. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

Торги по объекту пройдут 14 октября 2022 года. Поручение об их проведение поступило от самого владельца площадки, АО «Кронштадтский морской завод». Новый собственник сможет получить имущественный комплекс завода центре Кронштадта, с выходом к гавани. Комплекс включает пять земельных участков, общей площадью 1,1 га, и 12 нежилых зданий, общей площадью 6,5 тыс. кв. м.

Площадка морского завода привлекательна за счёт своего расположения. В непосредственной близости — достопримечательности города и смотровые площадки. Согласно правилам землепользования и застройки, на этом объекте можно разместить производственно-складские помещения или общественно-деловые здания.

«Учитывая расположение и выход к воде, данный участок имеет хороший потенциал для создания здесь общественного пространства с гостиничным комплексом. РАД также продает соседний участок площадью 3 га под редевелопмент. Для инвестора это возможность стать владельцем пула ликвидной территории для реализации качественного масштабного проекта редевелопмента», — заявила заместитель руководителя Департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

Начальная цена площадки морского завода составляет 110,2 млн рублей. Отправить заявки на участие в аукционе можно до 10 октября 2022 года.

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