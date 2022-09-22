Якутск, 22 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В столице Якутии запланирован митинг с целью выразить поддержку волеизъявлению жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил телеканал «Якутия24».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Автопробег «Своих не бросаем»

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«Россия не может отвернуться от очевидного желания соотечественников воссоединиться, стать единым народом и страной. Своих не бросаем!», — говорится в видеоролике, который транслирует телеканал.

Митинг состоится 23 сентября на Комсомольской площади города.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проведут в сентябре 2022 года.