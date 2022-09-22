Волгоград, , 12:12 — REGNUM Маршрутное такси сообщением Москва — Элиста перевернулось и столкнулось с автобусом. Инцидент случился в Волгограде утром 22 сентября.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Дорожная авария произошла на проспекте Университетском. Водитель Mercedes-Benz, предположительно, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус наехал на бордюрный камень, а затем опрокинулся. Затем маршрутка столкнулась с пассажирским автобусом №55.

Как сообщает портал v102.ru, госпитализация потребовалась одному человеку — водителю. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Остальных участников ДТП осмотрели медики. От госпитализации люди отказались.