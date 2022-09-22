Казань, 22 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. При помощи бюджетного правила можно обеспечить курсовую стабильность и стабильность в области процентных ставок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев ходе Международного банковского форума.

Minfin.ru Алексей Моисеев

«Если раньше мы говорили, что наши западные партнеры люди разумные и не будут делать себе вещи в ущерб. Сейчас мы с вами точно знаем, что они активно и с удовольствием делают вещи, которые наносят им ущерб и таким образом мы не можем рассчитывать на разумность с той стороны. Поэтому бюджетное правило является абсолютно неизбежным, необходимым в данной ситуации механизмом, поскольку оно позволяет волатильность не переносить на внутренние рынки, в первую очередь, конечно, на курс рубля. Ну и также на рынок процентных ставок. Только при помощи бюджетного правила мы сможем обеспечить стабильность как курсовую, так и стабильность в области процентных ставок», — сказал Моисеев.

Напомним, ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов призывал забыть о «бюджетном правиле» на ближайшие три года.