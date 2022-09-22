Кемерово, , 12:13 — REGNUM Сентябрь в 2022 году радует солнечными деньками жителей Кемеровской области. Но период «бабьего лета» постепенно подходит к своему завершению. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном гидрометцентре.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, самым жарким на текущей недели днём будет 22 сентября, с 23 сентября столбики термометров постепенно начнут понижаться и 24 сентября днём достигнут отметок +10…+15 ºС, прогнозируются небольшие дожди.

С 26 сентября в Кузбассе будет прохладно, хотя последняя декада сентября по температурам ожидается немного выше климатических норм: ночью — от +3…+8 ºС, до — 1…-6 ºС, днём — от +12 ºС до +17 ºС. Кроме того прогнозируются дожди, в конце месяца возможно с мокрым снегом.