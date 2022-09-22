Париж, 22 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Для возвращения Москвы и Киева к переговорному процессу Франция должна сделать всё. Об этом 22 сентября заявил французский президент Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью телеканалу BFMTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Как отметил Макрон, он не намерен делать каких-либо интерпретаций по развитию ситуации на территории б. УССР или высказываний, которые могут её усугубить.

«Я думаю, что сегодня мы должны сделать всё, чтобы в момент, выбранный вовлечёнными сторонами, когда [киевский режим] будет способен это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — сказал он.

При этом президент Франции отметил, что, по его мнению, в ходе таких переговоров якобы должны быть учтены требования Киева и в том числе — восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале» 2022 года.

Также Макрон указал, что Франция не ведёт войну с Россией и заявил о готовности к продолжению своего диалога с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что французский киноактёр Ален Делон возьмёт интервью у главы киевского режима Владимира Зеленского.