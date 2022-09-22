Москва, 22 сентября 2022, 12:09 — REGNUM Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили в населённом пункте Моначиновка Харьковской области до 100 боевиков ВСУ, сообщили 22 сентября в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 35 боевиков ВСУ и две долговременные огневые точки ВСУ.
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