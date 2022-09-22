Южно-Сахалинск, , 16:05 — REGNUM Жители Охи и Поронайска Сахалинской области приступили к сортировке твёрдых коммунальных отходов. Процесс установки сетчатых контейнеров для раздельного накопления отходов проводится в Тымовском, Смирных и Невельске. Установка контейнеров для пластика, металла и стекла проводится в рамках национального проекта «Экология». Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Мусорные контейнеры (сс) blickpixel

Сортировку отходов начали проводить жители села Дальнее в Южно-Сахалинске в прошлом году. В настоящий момент город является лидером по количеству контейнеров, где установлено более 500 ёмкостей.

«Работа не стоит на месте. Количество контейнеров растёт и в районах. Мы рады, что люди ответственно подходят к вопросу сортировки и интересуются, когда в их городе установят сетчатые контейнеры. В целом сахалинцы готовы к переменам в обращении с отходами. Многие обеспокоены состоянием окружающей среды и уверены, что раздельный сбор и переработка смогут значительно улучшить ситуацию», — отметил Максим Федотов, генеральный директор «Управления по обращению с отходами».

В Аниве, Долинске, Корсакове, Ногликах и Холмске уже налажена работа по сбору и сортировке отходов. Кроме того, в Макарове, Томари, Александровске-Сахалинском и Углегорске на данный момент готовятся к нововведению. Отмечается, что в этом году вся область будет обеспечена специальными сетчатыми контейнерами.

«Процесс сортировки отходов все быстрее продвигается на север. Теперь он станет доступен жителям еще пяти районов Сахалина. Сейчас там устанавливается порядка 180 новых сетчатых контейнеров. На очереди и другие муниципальные образования», — рассказала Наталия Куприна, министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Совете Федерации обсудили предложения регионов Арктической зоны России по упрощению законодательного порядка в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктике. Представителями Ямала были выдвинуты предложения, среди которых установление внесудебного порядка признания свалок отходов пятого класса опасности бесхозяйными, возложение ответственности за ведение реестра таких объектов на департаменты природно-ресурсного регулирования регионов РФ, а также предоставление возможности ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде любым субъектам, в том числе на безвозмездной основе.

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