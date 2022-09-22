Нижний Новгород, 22 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В здании военного комиссариата Канавинского района на улице Алеши Пешкова в Нижнем Новгороде произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло в стоматологическом кабинете призывного пункта, огонь распространился на площади около 1 кв. метра, передает nn.ru. Ликвидировать возгорание удалось еще до приезда спасателей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства возгорания.

Повреждены только дверь и часть пола в стоматологическом кабинете, уточняет telegram-канал Ni Mash. По данным канала, на месте происшествия было обнаружено разбитое окно и недогоревший тряпичный фитиль от бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Удмуртии задержали предполагаемого поджигателя военкомата в поселке Игра. Им оказался 48-летний ранее судимый житель подмосковного Красногорска, который проживал без регистрации на территории Игринского района.

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