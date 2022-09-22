Москва, , 12:09 — REGNUM Российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников под Запорожьем. Противник потерял до 150 человек, сообщает 22 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что в районе города Запорожье находились пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона ВСУ, а также наёмников «Иностранного легиона».

«Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

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