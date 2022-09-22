Москва, 22 сентября 2022, 12:08 — REGNUM Киевский режим пытается создать угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Об этом 22 сентября сообщили в Министерстве обороны России.
«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — заявили в МО РФ.
В министерстве рассказали, что за сутки по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 13 артиллерийских снарядов. Боевики вели огонь с позиций возле населённого пункта Марганец.
Ответным огнём подразделения ВСУ были подавлены, отметили в Минобороны.