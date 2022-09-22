Москва, 22 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Киевский режим пытается создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Об этом 22 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — заявили в МО РФ.

В министерстве рассказали, что за сутки по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 13 артиллерийских снарядов. Боевики вели огонь с позиций возле населённого пункта Марганец.

Ответным огнём подразделения ВСУ были подавлены, отметили в Минобороны.