Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Американский рэпер Cordae (Кордей Амари Данстон) и продюсер Hit-Boy (Чонси Холлис) выпустили видео на совместный сингл Checkmate. Об этом пишет портал UPROXX.

Cordae и Hit-Boy Цитата из видеоклипа Checkmate

По сюжету ролика, музыканты оказываются в студии звукозаписи, где не только занимаются созданием нового материала, но также смотрят матч по американскому футболу и играют в шахматы. Сама композиция стала саундтреком к видеоигре Madden NFL 23, вышедшей в августе 2022 года.

Напомним, 14 января 2022 года Cordae представил свой второй студийный альбом From a Birds Eye View. Пластинка включила в себя 14 песен, среди которых оказались совместные работы с Gunna, Lil Wayne, Lil Durk и другими артистами.

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