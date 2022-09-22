Благовещенск, , 12:17 — REGNUM Уборочная компания в Амурской области не будет сорвана из-за частичной мобилизации военнослужащих. Призыв работников сельскохозяйственных компаний и организаций ЖКХ нецелесообразен, считает глава региона Василий Орлов.

Уборочная кампания Администрация правительства Кемеровской области

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Он отметил, что сейчас получает много обращений от руководителей сельхозпредприятий, которые боятся нехватки сотрудников во время уборки урожая.

«Абсолютно недопустимо сорвать уборочную кампанию. Главам на местах совместно с военкомами необходимо индивидуально отрабатывать призывные списки работников сельхозпредприятий. Такой же подход нужен и в ЖКХ, область входит в отопительный сезон и все должно пройти в штатном режиме. Необходимо сформировать список сотрудников, призыв которых в данный момент нецелесообразен», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области вводятся компенсации для семей военнослужащих запаса, которые призваны на спецоперацию в защиту Донбасса. Им намерены субсидировать затраты на коммунальные услуги.