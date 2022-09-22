Тегеран, , 12:06 — REGNUM Волнения, вызванные смертью женщины, задержанной полицией нравов Ирана, продолжаются уже шестой день. Протестующие в Тегеране и нескольких других иранских городах 22 сентября подожгли полицейские участки и автомобили, как передает агентство Reuters.

Протест

22-летняя Махса Амини умерла на прошлой неделе после того, как была задержана за неподобающий вид в Тегеране. После задержания она впала в кому. Власти заявили, что расследуют причины ее смерти.

Смерть Амини вызвала гнев населения и привела к самым сильным протестам в Иране с 2019 года. Большинство сосредоточено в северо-западных районах страны, населенных курдами, но протесты также распространились на столицу и не менее чем 50 городов и поселков по всей стране, при этом полиция применяла силу для разгона демонстрантов. Сообщалось о погибших.

На северо-востоке протестующие кричали «Мы умрем, мы умрем, но вернем Иран» возле подожженного полицейского участка, как видно на видеозаписи, размещенной в аккаунтом в соцсети, который посвящен протестам в Иране и имеет около 100 000 подписчиков.

Агентство Reuters не может удостоверить подлинность этих кадров.

Еще один полицейский участок был подожжен в Тегеране. На севере Ирана протестующие, вооруженные дубинками и камнями, напали на двух сотрудников сил безопасности под ободряющие крики толпы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране ограничен доступ к Instagram* на фоне усиления протестов