Вашингтон, 22 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Командование армии США всерьёз обеспокоено ростом ракетного потенциала Ирана и Йемена. Как сообщает Washington Free Beacon, соответствующее письмо в марте 2022 года направил в Конгресс США генерал Стивен Таунсенд, на тот момент занимавший должность руководителя Африканского командования армии США (AFRICOM).

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По мнению Таунсенда, в том случае, если с Ирана будут сняты экономические санкции, в Тегеране смогут использовать эту возможность для поставок оружия своим союзникам. В первую очередь — йеменским повстанцам-хуситам.

Как отметил генерал, новые иранские ракеты могут быть использованы хуситами для нанесения ударов по военным базам США в Джибути и ряде других стран.

Кроме того, считает Таунсенда, ослабление санкций якобы позволит Ирану расширить сеть террористических ячеек, которыми якобы руководит Корпус стражей Исламской революции «Кудс».