Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил обеспечить нормальными условиями места, где будут ожидать отправки в войска граждане, подлежащие мобилизации, передает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

По словам Дрозденко, в районах Ленобласти должны быть организованы пункты сбора, в которых необходимо организовать «нормальные условия», чтобы мобилизованные, ожидая оформление документов и транспортные средства, имели условия для размещения.

«Нужны нормальные условия: крыша над головой, какие-то условия для размещения, может быть организовать хотя бы чай», — сказал он.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

В Ленобласти под председательством Дрозденко 22 сентября впервые собралась комиссия по мобилизации.