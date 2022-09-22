Донецк, 22 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку и два района Донецка, сообщили 22 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:30 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:50 из населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка боевики ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм.