Сеул, , 12:03 — REGNUM Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, находящаяся с визитом в Сеуле, встретилась 22 сентября со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Стороны разделили мнение о необходимости блокировать попытки Пхеньяна получить средства для ядерных и ракетных разработок путем кражи технологий и виртуальной валюты.

Ким и Розенберг согласились с тем, что санкции против КНДР стали эффективным средством сдерживания Пхеньяна, подчеркнув, что международные санкции будут усилены, если КНДР откажется от диалога и продолжит провокации.

В этот же день представительница США встретилась с координатором по вопросам экономики МИД Южной Кореи Юн Сон Доком, с которым обсудила «потолок цен» на российскую нефть, цепочки поставок и вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.