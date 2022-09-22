Москва, 22 сентября 2022, 12:02 — REGNUM Большая часть жителей (84%) Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) готовы принять участие в референдумах о воссоединении республик Донбасса с Россией и подавляющее большинство из них (95%) хотели бы, чтобы такое вхождение состоялось. Это следует из обнародованных 22 сентября результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что исследование было проведено 20 сентября путём телефонного интервью и в нём приняли участие 537 совершеннолетних жителей ДНР и ЛНР по конформной выборке.
Также указывается, что 84% респондентов заявили о своей готовности участвовать в референдуме в ближайшие выходные, 10% участников опроса заявили о неготовности участвовать в голосовании и ещё 6% затруднились с ответом.
Кроме того, уточняется, что абсолютное большинство опрошенных (95%) выступили за воссоединение ЛНР и ДНР с Россией, 3% высказались за то, чтобы республики Донбасса стали самостоятельными государствами и ещё 2% затруднились с ответом. При этом вариант о том, чтобы республики Донбасса остались под контролем киевского режима, не выбрал никто из респондентов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал что дни референдума на территории в населённых пунктах региона будут взяты под особый контроль въезд и выезд.