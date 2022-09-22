Москва, , 12:02 — REGNUM Большая часть жителей (84%) Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) готовы принять участие в референдумах о воссоединении республик Донбасса с Россией и подавляющее большинство из них (95%) хотели бы, чтобы такое вхождение состоялось. Это следует из обнародованных 22 сентября результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что исследование было проведено 20 сентября путём телефонного интервью и в нём приняли участие 537 совершеннолетних жителей ДНР и ЛНР по конформной выборке.

Также указывается, что 84% респондентов заявили о своей готовности участвовать в референдуме в ближайшие выходные, 10% участников опроса заявили о неготовности участвовать в голосовании и ещё 6% затруднились с ответом.

Кроме того, уточняется, что абсолютное большинство опрошенных (95%) выступили за воссоединение ЛНР и ДНР с Россией, 3% высказались за то, чтобы республики Донбасса стали самостоятельными государствами и ещё 2% затруднились с ответом. При этом вариант о том, чтобы республики Донбасса остались под контролем киевского режима, не выбрал никто из респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал что дни референдума на территории в населённых пунктах региона будут взяты под особый контроль въезд и выезд.