Москва, 22 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. С территории бывш. УССР возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 22 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Admoblkaluga.ru Министерство обороны РФ

По информации ведомства, в плену пленным грозила смертельная опасность. Добиться возвращения военнослужащих удалось благодаря переговорам, отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об обмене военнопленными между Москвой и Киевом. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что бойцы вернулись из ада.