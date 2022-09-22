Улан-Удэ, 22 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Депутат городского совета Улан-Удэ Дмитрий Сигачёв («Единая Россия») получил повестку о призыве на сборы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе совета депутатов столицы Бурятии.

Городской совет депутатов Улан-Удэ Депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Сигачёв

Отмечается, что член комитета городского хозяйства, транспорта и связи сам явился в военкомат за повесткой утром 22 сентября.

«Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на её защиту», — отметил он.

По его мнению, глава государства делает всё для защиты суверенитета и территориальной целостности государства.