София, 22 сентября 2022, 11:59 — REGNUM Объявленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным частичная мобилизация резервистов в стране является для Болгарии «тревожным символом возможного роста военной мощи РФ». Об этом 22 сентября со ссылкой на заявление болгарского министерства иностранных дел сообщает софийская газета «Факты».

Болгария
Болгария
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечено в документе внешнеполитического ведомства Болгарии, официальная София считает необходимым скорейшее урегулирование ситуации на территории б. УССР.

«В противном случае конфликт в регионе затянется», — резюмировали болгарские дипломаты.

Напомним, ранее действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев подчеркнул, что София воздержится от «соответствующих комментариев действий Кремля».