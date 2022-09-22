София, , 11:59 — REGNUM Объявленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным частичная мобилизация резервистов в стране является для Болгарии «тревожным символом возможного роста военной мощи РФ». Об этом 22 сентября со ссылкой на заявление болгарского министерства иностранных дел сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечено в документе внешнеполитического ведомства Болгарии, официальная София считает необходимым скорейшее урегулирование ситуации на территории б. УССР.

«В противном случае конфликт в регионе затянется», — резюмировали болгарские дипломаты.

Напомним, ранее действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев подчеркнул, что София воздержится от «соответствующих комментариев действий Кремля».