Благовещенск, , 12:07 — REGNUM В Амурской области вводятся компенсации для семей военнослужащих запаса, которые призваны на спецоперацию в защиту Донбасса. Им намерены субсидировать затраты на коммунальные услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе правительства региона.

Счет за услуги ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Министерства социальной защиты и ЖКХ региона дано поручение разработать порядок, предусматривающий компенсацию выплат на коммунальные услуги для семей мобилизованных граждан и рассчитать, сколько на это потребуется средств. Выполнить эту работу необходимо в кратчайший срок.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники тех, кто вынужденно ушёл участвовать в специальной операции на территории б. УССР из Якутии, будут получат поддержку. Меры уже разрабатывает руководство региона.