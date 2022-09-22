Чебоксары, 22 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Моргаушском районе Чувашии прокуратура внесла представление после проверки хода благоустройства Парка Победы, материалы административного дела переданы в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным правоохранителей, в декабре 2021 года администрацией Большесундырского поселения Моргаушского района заключён муниципальный контракт на благоустройство парк 40-летия Победы, стоимость работ составляет 16,8 млн рублей со сроком исполнения до 31 июля 2022 года.

«Посещение объекта показало, что работы, предусмотренные муниципальным контрактом, в полном объёме ещё не исполнены. Так, подрядчиком не выполнено около 5% работ», — сообщила прокуратура Чувашии 21 сентября 2022 года.

В ведомстве уточняют, что общая стоимость незавершенных работ оценивается в 666 тыс. рублей.

В адрес подрядчика внесено прокурорское представление с требованием активизировать работы. В отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»). Материалы административного дела направлены в суд.

Напомним, что ранее в Моргаушском районе «фронтовики» обратили внимание на ремонт дороги Моргауши — Тораево — Сура в виде засыпки щебнем, считая, что работы по содержанию участка усугубило проблему.

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Как сообщало ИА REGNUM , прокуратура Чебоксары провела проверку интернет-поста о «дырявом» тротуаре на мосту по проспекту Мира, подтвердив превышение допустимых размеров «просадок, провалов и выбоин».

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