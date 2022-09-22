Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Свердловской области производитель индустриальных покрытий для защиты металлоконструкций от коррозии и огня — Научно-производственный холдинг ВМП наращивает объёмы выпуска продукции и набирает новых сотрудников. Об этом сообщает областное министерство инвестиций и развития

vmp-holding.ru Научно-производственный холдинг ВМП

Основной производственный комплекс организации находится в Арамили. Здесь выпускают лакокрасочные материалы, которые защищают металл от солёной воды и экстремальных условий Арктики.

Президент холдинга ВМП Михаил Вахрушев отмечает, что спрос на продукцию предприятия растёт. Это происходит в том числе благодаря и собственным научным разработкам.

«30 лет мы занимаемся производством индустриальных покрытий. Это не просто производство — мы развиваем науку, которая является основой нашей конкурентоспособности. Много лет наши материалы являются хорошим примером импортозамещения, и сегодня мы наблюдаем увеличение спроса на них. Мы имеем долгосрочные планы по инвестициям, расширению производства, модернизации текущих мощностей и инвестируем значительную долю прибыли именно в развитие», — отметил президент холдинга ВМП Михаил Вахрушев.

Каждый год компания выпускает более 15 тыс. тонн покрытий. Суммарно ими обработано уже 100 млн квадратных метров поверхностей, в том числе на космодромах «Восточный» и «Плесецк», на атомных электростанциях Нововоронежская и Кольская, на главных стадионах Екатеринбурга, Самары и Казани, на «президентском» мосту через Волгу в Ульяновске и на многих других.

В Арамили ежегодно выпускается порядка 10 тыс. тонн продукции. В связи с расширением компания строит в этом городе новый многофункциональный склад с логистической инфраструктурой. Это даст возможность повысить производительность труда на данном участке в полтора раза. Инвестиции завода составили 210 млн рублей. Проект получил статус «приоритетного» и поддержку руководства Свердловской области.

«Это предприятие довольно давно работает в сфере импортозамещения, наращивает объем продукции и количество сторон, с которыми сотрудничает. На реализацию инвестиционного проекта по строительству склада предприятию предоставлены налоговые преференции — это льгота по налогу на прибыль и льгота по налогу на имущество. Особенно ценно, что предприятие не отложило свои инвестиционные планы. Это объяснимо — спрос на продукцию холдинга, учитывая, что предприятие пользуется собственными научными наработками, только возрастает», — сказала и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Сейчас на предприятии трудятся более 500 человек и имеется потребность в дополнительных сотрудниках. Необходимы аппаратчики по приготовлению материалов, электрики, механики и другие специалисты.