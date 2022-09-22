Сана, , 12:06 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) объявили, что сотрудникам организации удалось собрать необходимые средства для начала первого этапа операции по выгрузке нефти с танкера «Сафир» у берегов Йемена. Как сообщает Belqees-TV, о сборе средств заявил Дэвид Гресли, координатор распространения гуманитарной помощи ООН в Йемене.

Танкер

По словам Гресли, организация получила обязательства на сумму $77−78 млн. Большая часть из этих денег ($59 млн) уже получены организацией.

Как ранее сообщали в ООН, судно Сафир с грузом нефти на борту встало на мель у берегов Йемена. Разлив нефти может привести к экологической катастрофе, которая затронет акваторию Красного моря.

Предполагается, что специалисты смогут перегрузить нефть на другой танкер, а затем арендует резервуар, куда она будет доставлена.