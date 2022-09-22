Кострома, 22 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Главный тренер костромского футбольного клуба «Спартак» Владимир Маминов покинул свой пост. Об этом сообщается в официальной группе ФК в социальных сетях. Причин принятого решения в клубе не называют, но уточняется, что коллектив попрощался со специалистом без скандалов.

Владимир Маминов

«Расстались добрыми друзьями. Желаем Владимиру Александровичу успехов в тренерской карьере и новых больших побед! С благодарностью и большим уважением к проделанной работе», — говорится в посте, размещённом в социальных сетях клуба.

В этом сезоне команда одержала 3 победы, одна из которых была аннулирована из-за технических нарушений, а затем проиграла 4 из 7 матчей во Второй Лиге.

Напомним, «Спартак» — самая известная футбольная команда Костромской области. Она была основана в 1959 году и почти 50 лет играла во втором дивизионе России. В 2018 году команда перешла любительский уровень из-за финансовых проблем.

Сейчас профессиональный «Спартак» возродили, его генеральным спонсором выступает «Совкомбанк», которым в 2002–2011 годах руководил Николай Журавлёв, ныне — сенатор от области. Он же являлся президентом клуба с 2012 по 2013 годы. Имя нового главного тренера «Спартака» обещают назвать в ближайшее время.