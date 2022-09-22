Белгород, 22 сентября 2022, 11:55 — REGNUM Постановление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова «О проведении частичной мобилизации на территории Белгородской области» опубликовано на официальном сайте правительств региона, сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Документ появился поздно вечером 21 сентября, в нём даны рекомендации и поручения органам исполнительной власти по организации мобилизации. Точное количество резервистов, призываемых на службу, не указано.
Как сообщало ИА REGNUM, в России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.