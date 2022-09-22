Белгород, 22 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Постановление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова «О проведении частичной мобилизации на территории Белгородской области» опубликовано на официальном сайте правительств региона, сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Https://belregion.ru/ Правительство Белгородской области

Документ появился поздно вечером 21 сентября, в нём даны рекомендации и поручения органам исполнительной власти по организации мобилизации. Точное количество резервистов, призываемых на службу, не указано.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.