Брюссель, 22 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Россия потеряла крупнейшего покупателя своих энергоресурсов, которым был Евросоюз. Об этом 22 сентября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.

Урсула фон дер Ляйен

«Мы полностью отходим от российского ископаемого топлива. Путин теряет своего крупнейшего клиента, то есть Европейский союз», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, Европа полностью отказалась от российского угля, снизила зависимость от газа на 75% и сократила поставки нефти.

Она добавила, что ЕС смог компенсировать российские энергоносители благодаря «друзьям из США». По её словам, соглашение с американским президентом Джо Байденом работает, и сжиженный природный газ поступает в Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки российского угля и газа в Китай рекордно выросли.