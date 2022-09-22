Запорожье, Украина, 22 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В дни референдума на территории Запорожской области в населённых пунктах будут взяты под особый контроль въезд и выезд. Об этом 22 сентября сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

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Он рассказал, что въезд и выезд в городах в дни референдума, который пройдёт с 23 по 27 сентября, будет взят под особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в избиркоме Запорожской области ждут прибытия международных наблюдателей.