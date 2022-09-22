Кемерово, 22 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Министерство угольной промышленности Кемеровской области в 2022 году ожидает снижение добычи угля — до 215 млн тонн (снижение к уровню 2021 года 28 млн тонн или 11,5%). Об этом сообщает «Коммерсантъ — Сибирь» со ссылкой на министра угольной промышленности региона Олега Токарева.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

Отметим, что в 2021 году добыча угля в Кузбассе составила 243 млн тонн.

По словам Токарева, в первом квартале текущего года угольная отрасль Кузбасса отработала с плюсом, во втором — «угольщики по инерции продолжали выполнять ранее заключенные экспортные контракты», но в третьем — началось заметное снижение, вызванное, в частности, введением угольного эмбарго ЕС.

При этом, как подчеркнул министр, почти все угольные предприятия работают, их инвестиции не снижаются. Так, по итогам года в отрасль будет вложено не менее 110 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за август 2022 года на угольных предприятиях Кузбасса добыто 18,2 млн тонн угля. Для сравнения, в 2021 году — 20,5 млн тонн.

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