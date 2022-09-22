Москва, , 11:52 — REGNUM Россия будет все динамичнее использовать свои энергоресурсы на внутреннее потребление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«С окончанием экономики экспорта для России с 2023 года в Европе энергетический кризис усилится. Без новых объёмов энергоносителей экономика ЕС будет оставаться в стагнации. Текущие квоты и объемы свободных энергоресурсов не дадут возможности странам ЕС легко вылезти из «ямы стагнации», а спрос на больший объём поднимет цены на газ до 3000 долларов за 1000 куб. м. газа, а на нефть — до 150-200 долларов за баррель», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что усиление продовольственного кризиса в 2023 году будет производной энергетического кризиса, спровоцированного Западом.