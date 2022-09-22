Владивосток, 22 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков обратился к руководителям предприятий края с призывом оказать поддержку сотрудникам, которые в рамках частичной мобилизации либо в качестве добровольцев отправляются или будут направлены в зону боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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В качестве поддержки профлидер предлагает работодателям: обеспечить необходимую экипировку и снаряжение мобилизованному работнику за счет средств предприятий; обеспечить сохранение рабочих мест за каждым мобилизованным или добровольцем и гарантировать соответствующий уровень заработной платы по возвращению; в случае возникновения сложной материальной ситуации в семье мобилизованного работника или добровольца оказать необходимую поддержку членам семьи.

«Сегодня, как никогда, важна консолидация усилий всего общества перед новыми внешними вызовами, стоящими перед Россией. Нам необходимо оказать всестороннюю поддержку каждому жителю региона, ушедшему с оружием в руках защищать свободу и независимость Родины. За нами правда. И вместе мы победим!» — призвал в своём телеграм-канале Владимир Исаков.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов заверил, что все программы, которые реализуются, сохраняются, «хотя работать и станет труднее».