Лос-Анджелес, США, , 11:52 — REGNUM Во время очередной беседы с журналистами Адам Сэндлер объяснил, почему спокойно относится к тому, что его картины зачастую не нравятся критикам. Интервью с актёром и режиссёром было опубликовано 22 сентября в журнале AARP.

Адам Сэндлер Цитата из телеинтервью

Сэндлер признался, что иногда его действительно огорчает то, что критики говорят о фильмах, поскольку люди, которых он приглашает в свои проекты, ему небезразличны и он не хочет, чтобы они читали нелестные высказывания о себе и картинах, в которых снялись. Однако в целом актёру не очень важно, что пишут те или иные авторы, поскольку он всегда помнит то, что ему сказал отец, который был очень сильным человеком.

«Помню, однажды у меня что-то пошло не так. Я провалился на сцене или не попал на прослушивание. Я был расстроен и, наверное, смущен. И он сказал: «Адам, ты не можешь быть всегда счастлив. Ты не всегда будешь нравиться людям», — сказал Сэндлер. Актёр добавил, что тогда он сказал, что просто желает быть счастливым и не хочет сталкиваться с подобным в жизни, на что отец ответил: «Ты на самом деле не узнаешь, что счастлив, если не столкнёшься с этим всем».

Напомним, в 2019 году Адам Сэндлер снялся в криминальном триллере «Неогранённые драгоценности», в котором выступил в новом амплуа, сыграв владельца ювелирного бутика, погрязшего в море проблем. В 2020 году на экраны вышел комедийный фильм ужасов »Хэллоуин Хьюби», в котором актёр исполнил главную роль.

Читайте ранее в этом сюжете: Адам Сэндлер перенёс операцию на бедре