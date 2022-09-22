Москва, 22 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в области кибербезопасности, сообщили в Совете безопасности России.

Government.ru Кибербезопасность

По итогам переговоров соответствующие ведомства двух стран подписали план реализации основных направлений российско-индонезийского сотрудничества в области международной информационной безопасности на 2022–2025 годы.

Сообщается, что Россия и Индонезия заинтересованы в укреплении связей для обмена опытом и увеличения потенциала в сфере кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, первый французский истребитель Rafale, заказанный Индонезией, прибудет в страну к концу 2026 года.