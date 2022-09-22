Москва, , 11:51 — REGNUM В России по итогам 2022 года спад инвестиций действительно может быть в пределах тех 2%, о которых заявляет министерство экономического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров.

Инвестиции

«Спад инвестиций во втором полугодии может быть обусловлен всё возрастающей степенью неопределенности в современной экономике России, так называемой экономической нестабильностью, — сказал Петров. — В связи с политическими событиями многие иностранные инвесторы поспешили вывести свои активы из российского бизнеса. На многих предприятиях наблюдается резкое и долговременное снижение производственной деятельности, связанное с «неработающими» механизмами импортозамещения. Сужается сфера отраслей, в которых инвестиционная деятельность обладает допустимыми показателями инвестиционного риска и инвестиционного потенциала. Все эти факторы оказывают влияние на снижение показателей, характеризующих инвестиционный климат в России, в том числе на спад инвестиций».

По его словам, спад инвестиций будет в пределах 2%, о которых заявляет министерство экономического развития РФ.

«Более резкий спад инвестиций менее вероятен, поскольку в целом условия для инвестирования в России созданы. И не все инвесторы готовы отказаться как от краткосрочных, так и от долгосрочных проектов даже в условиях неопределенности в экономической обстановке, — уточнил Петров. — Однако даже самые благоприятные инвестиционные условия не гарантируют того, что ожидаемая доходность будет ниже целевого уровня. А этого вполне можно ожидать во втором полугодии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в 2022 году спад инвестиций в РФ будет серьезно больше тех 2%, которых ждет МЭР РФ.

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