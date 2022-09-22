Красноярск, 22 сентября 2022, 11:50 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 22 сентября провёл заседание призывной комиссии по частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.
В заседании приняли участие представители силовых ведомств. Усс напомнил, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, касающимся новых задач по обеспечению национальной безопасности. Он подписал указ о частичной мобилизации.
Усс добавил, что сибиряки-красноярцы всегда отличались особым патриотизмом, а Красноярский край является опорным субъектом России.
«Регион может и выполнит конкретные задания, которые будут вытекать из указа и будут доведены до нас Министерством обороны», — резюмировал красноярский губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 21 сентября подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, высшие должностные лица субъектов РФ должны обеспечить призыв граждан на военную службу в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона.
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