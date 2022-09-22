Минск, 22 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовящихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе встречи 22 сентября с первым вице-президентом китайской корпорации CITIC Construction Co., Ltd Ян Цзяньцяном.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Он отметил, что провёл обстоятельную и содержательную встречу с китайским лидером «на земле Самарканда». На ней обсуждались все экономические вопросы взаимодействия Минска и Пекина.

«Договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер добавил, что намерен обсудить с Ян Цзяньцяном, представителем крупнейшей из компаний, работающих в Белоруссии, ряд вопросов. Он пояснил, что намерен «основательно подготовиться к разговору совсем скоро» с лидером КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Лукашенко и Си Цзиньпина состоялась 15 сентября на полях саммита ШОС в узбекском Самарканде.

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