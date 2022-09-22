Донецк, 22 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Силы Луганской и Донецкой Народных Республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР, сообщили 22 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку», — говорится в телеграм-канале штаба.

Также сообщается, что боевики ВСУ открывали огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и БМ-21 «Град», танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов. Под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов ДНР.

Напомним, что киевские каратели обстреливали из Жованки населенные пункты ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что пока не будут достигнуты все цели спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, она будет продолжаться, даже если на это потребуется время.

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