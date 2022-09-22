Москва, 22 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Национальный антикоррупционный комитет (НАК) готовит предложения по обязательной службе в Вооруженных силах РФ новых граждан России — выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщил председатель НАК Кирилл Кабанов.

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«В рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана», — отметил Кабанов в телеграм-канале.

Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи, убежден он.

По мнению Кабанова, реализация инициативы «будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о частичной мобилизации.