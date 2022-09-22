Нытва, Пермский край, 22 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В городе Нытве Пермского края по факту драки между двумя несовершеннолетними девушками возбудили уголовное дело, сообщили 22 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, конфликт перерос в драку. Одна из девушек нанесла 17-летней оппоненте несколько ударов. Известно, что нападающая занималась ранее самбо. В результате девушке потребовалась помощь медиков. Подростка госпитализировали с переломом позвоночника.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Правоохранители отметили, что фигурантка дела не в первый раз попадает в поле зрение полицейских. В начале сентября она вместе со своим приятелем похитили велосипеды, чтобы добраться до дома.