Лондон, 22 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Доминирование небольшого числа крупных компаний над глобальным производством и поставками продовольствия усиливается, как следует из доклада исследовательской компании, о котором 22 сентября сообщает газета Guardian.

Сельское хозяйство

По данным ETC Group, организации, занимающейся мониторингом влияния технологий и корпоративных стратегий на сельское хозяйство и биоразнообразие, всего две компании контролируют 40% мирового рынка коммерческих семян, в то время как 25 лет назад такую же долю рынка контролировали 10 компаний.

Торговля сельскохозяйственной продукцией также сконцентрирована в немногих руках: в 2020 году на рынке стоимостью полтриллиона долларов доминировали 10 компаний, торгующих сельскохозяйственной продукцией.

Как следует из нового 141-страничного доклада ETC Group, опубликованного 22 сентября, китайские компании выходят на первый план. Китайская государственная компания Cofco на данный момент является вторым по величине трейдером сельскохозяйственной продукции в мире, уступая лишь американской компании Cargill. Объем продаж Cofco в 2020 году составил чуть более 100 млрд долларов, а у Cargill — 134 млрд долларов.

По последним данным, объем продаж третьего крупнейшего трейдера Archer-Daniels-Midland в 2020 году составил $64 млрд.

Компания по производству семян, пестицидов и биотехнологий Syngenta в настоящее время принадлежит китайскому правительству через Sinochem и ChemChina. В 2020 году группа контролировала около четверти мирового рынка сельскохозяйственных химикатов с объемом продаж в $15 млрд, что намного больше, чем у ее ближайших конкурентов Bayer и BASF.

Две другие из 10 крупнейших агрохимических компаний также являются китайскими, как и седьмая крупная компания по производству синтетических удобрений — Sinofert.

ETC также указала на растущий интерес со стороны Ближнего Востока. В докладе отмечается, что «продажа в 2020 году 45% акций одной из крупнейших в мире сырьевых компаний Louis Dreyfus государственной холдинговой компании из богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов свидетельствует о том, что богатые страны стремятся обеспечить продовольственную безопасность за счет производства продовольствия в офшорных зонах, мало заботясь об экологичности или принципе региональной продовольственной самодостаточности».

Представитель ETC Group Джим Томас заявил, что растущее доминирование небольшого числа компаний вызывает беспокойство, особенно в период высоких цен на продовольствие и кризиса биоразнообразия. «Власть над глобальной продовольственной системой концентрируется в руках очень небольшого числа людей, и мы должны быть обеспокоены этим», — сказал он.

Он добавил, что растущая цифровизация также способствует дальнейшему укреплению этой власти, позволяя компаниям избегать прозрачности, автоматизировать сделки и влиять на потребительский спрос. Он также предупредил, что сельскохозяйственным рабочим грозит опасность остаться без работы по мере все более широкого использования роботизированных технологий.