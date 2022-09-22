Калуга, 22 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. На территории Калужской области в январе–августе за счёт всех источников финансирования построено 6449 квартир общей площадью 681 тыс. кв. метров, что составило 146,8% к январю — августу 2021 года. Об этом 22 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Калугастата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Населением за счёт собственных и заемных средств построено 3687 жилых домов общей площадью 526,6 тыс. кв. метров (77,3% всего введенного жилья по области, в январе–августе 2021 года — 74,5%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома были построены за счёт собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.