Москва, 22 сентября 2022, 11:47 — REGNUM В Москве с 1 октября 2022 года изменится стоимость проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщается на портале мэра столицы.

Поезд. МЦД
Поезд. МЦД
Mosreg.ru

Так, стоимость проезда по билету «Кошелек» карты «Тройка» на МЦД в зоне «Пригород» составит 60 рублей, проезд по банковской карте — 65 рублей.

Изменения произойдут в зоне «Пригород», находящейся на территории Подмосковья. Стоимость проезда на МЦД внутри Москвы останется прежней

Отмечается, что с просьбой об индексации тарифов к правительству Москвы и Московской области обратились перевозчики, поскольку затраты постоянно растут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области с 1 октября 2022 года вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

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