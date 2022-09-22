Москва, 22 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Москве с 1 октября 2022 года изменится стоимость проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщается на портале мэра столицы.

Mosreg.ru Поезд. МЦД

Так, стоимость проезда по билету «Кошелек» карты «Тройка» на МЦД в зоне «Пригород» составит 60 рублей, проезд по банковской карте — 65 рублей.

Изменения произойдут в зоне «Пригород», находящейся на территории Подмосковья. Стоимость проезда на МЦД внутри Москвы останется прежней

Отмечается, что с просьбой об индексации тарифов к правительству Москвы и Московской области обратились перевозчики, поскольку затраты постоянно растут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области с 1 октября 2022 года вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

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